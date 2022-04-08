İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Seçime birinci parti olma iddiasıyla hazırlanıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Seçime birinci parti olma iddiasıyla hazırlanıyoruz

DHA

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Seçime birinci parti olma iddiasıyla hazırlanıyoruz


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, oyları artan tek parti olduklarını belirterek, "Seçime birinci parti olma iddiasıyla hazırlanıyoruz. Milletimiz ne kadar buna kredi açar, destek verirse, sorumluluğu o kadar üzerimize alacağız" dedi.
Bursa´da partisinin il teşkilatıyla bir araya gelen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, burada, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. İYİ Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun yanı sıra, çok sayıda partili katıldı. Tatlıoğlu, oyu artan tek partinin İYİ Parti olduğunu söyledi. 3'üncü büyük parti konumunda olduklarını dile getiren Tatlıoğlu, "Seçime birinci parti olma iddiasıyla hazırlanıyoruz. Türkiye'yi ve Bursa'yı yönetme iddiasıyla hazırlanıyoruz. 17 ilçemizi biz yönetelim diye hazırlanıyoruz. Temel amacımız bu. Milletimiz ne kadar buna kredi açar destek verirse, sorumluluğu o kadar üzerimize alacağız. İnşallah 13'üncü cumhurbaşkanı bizim adayımız olacak" ifadesinin kullandı.
`EMEKLİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRETLİ, ZOR DÖNEMLERDEN GEÇİYOR´
Son dönemdeki fiyat artışlarıyla emekli, memur ve asgari ücretlinin zor günler geçirdiğini vurgulayan Tatlıoğlu, şöyle devam etti:
"Türkiye'de 13 milyon emekli var. Bu emekliler, hayatlarının en zor dönemlerini yaşıyor. Torunlarından kaçan emekliler var. Bunların bir kıyamet olduğunu söylüyorlar. 5 milyon civarında kamu çalışanı var. İyi bir kamu çalışanı dahil, çocuğunu başka bir şehirde üniversitede okutmaktan aciz durumda. 13 milyon çalışan var. Ortalama ücretin asgari ücret olduğu bir Türkiye manzarası var. Gerçekten sanayide yüzde 500 artan doğal gaz, yüzde 250 artan elektrik maliyetleri var. 2021 başında bir asgari ücretle 384 litre mazot alırken bugün 200 litrelere düşen bir satın alma gücü var. Türkiye 20122013 yılında 950 milyar lira üretirken, 85 milyon nüfusla bundan 250 milyar dolar daha az üreten, daha fakir bir Türkiye var. 2012 yılında herkesin cebinde 12 bin 500 dolar varken, bugün 9 bin dolara kadar düşen bir Türkiye var. Böyle bir Türkiye'den çıkış çok kolay, çok mümkün ve bu Türkiye'nin kendi şartları olmadığını söylüyoruz."
`DÜNYA, ÇİFT HANELİ ENFLASYONU BİLMİYOR´
Kur korumalı mevduat hesabının ülke ekonomisine zarar verdiğini söyleyen Türkoğlu, "Türkiye'den Türk lirasını kovdular. Elektrik alımlarını dolarla yaptılar. Bütün köprü, baraj ihalelerini dolarla yaptılar. Hazine içeriden borçlanırken bile dolarla borçlanıyor. Çünkü güven yok. Bunu bastırmak için kur korumalı mevduat başladı. Şimdi şahıslar dolarlarını bozdurup bankaya koyarsa, kur korumalı mevduatın yıllık bileşik faizi yüzde 107. Dünya böyle bir faizi, Venezuella hariç görmüyor. Dünya, çift haneli enflasyonu da genel olarak bilmiyor. Biz bu konuda dünyaya ders vereceğiz. Banka, bunun yüzde 17 faizini veriyor. Üzerini Türk lirası olarak verdiyseniz hazine, dolar olarak veriyorsanız merkez bankası ödüyor. Mevduat sahipleri parasını yüzde 17'den yatırıyor, üstünü döviz arttığı için yüzde 107 faiz alıyor. Bunu mevduat sahibi alıyor. Banka yüzde 17 mevduat sahibine veriyor, hazineye de yüzde 27'ye bunu satıyor. Bunu kim ödüyor, hepimiz ödüyoruz. Sigara zammından, ekmek zammından, dolmuş zammından, öğrenci harçlığından keserek bizler ödüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-04-08 17:27:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fetih coşkusu sempozyumla taçlandı Osmangazi’den “III. Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu” Dündar: “Sempozyumlarımız Sonucu 17 Kitap Kazandırdık”
YEREL HABERLER Fetih coşkusu sempozyumla taçlandı Osmangazi’den ...
Uludağ Elektrik'ten tüketici dostu uygulamalar
YEREL HABERLER Uludağ Elektrik'ten tüketici dostu uygulamalar
Osmangazi’de Fetih coşkusu başladı Şenlikler çerçevesinde Minyatür Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Osmangazi’de Fetih coşkusu başladı Şenlikler ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen saat bu okulda yapıldı Saati yapan öğretmen ve öğrenciler: "Cumhurbaşkanımıza hediye edileceğinden haberimiz yoktu, çok gururlandık"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen saat bu okulda ...
(Görüntülü) RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI&#039;NDA ULU CAMİİ DOLDU TAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI'NDA ULU ...
Başkan Sertaslan Halk Büfeleri Ankara’da anlattı
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan Halk Büfeleri Ankara’da anlattı
Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)
YEREL HABERLER Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki ...
"Fazla para almadığım için suçlanmak benim için şereftir" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su faturalarına katı atık bedelini eklemediği için Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından yapılan suç duyurusuna açıklık getirdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Bu suçlama benim için şereftir”
YEREL HABERLER "Fazla para almadığım için suçlanmak benim için ...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu açtı Ana Kucağı şimdi de Hürriyet’te
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu ...
Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan ...
Başkan Tanır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tanır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda ...
Yıldırım'da akıllı dönüşüm hız kesmiyor Yıldırım Belediyesi, doğru imar uygulaması ile değeri 15 milyon lira olan 3 dönümlük park alanını tek kuruş ödemeden ilçeye kazandırdı
YEREL HABERLER Yıldırım'da akıllı dönüşüm hız kesmiyor Yıldırım ...
Öğrenciler çevre bilinci kazandı
YEREL HABERLER Öğrenciler çevre bilinci kazandı
Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor’da moral iftarı verildi
YEREL HABERLER Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor’da moral iftarı ...
Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı
YEREL HABERLER Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki ...
Başkan Taban 400 gençle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Taban 400 gençle iftarda buluştu
Doğru beslen kanseri yen
YEREL HABERLER Doğru beslen kanseri yen
Bursa Şehir Hastanesi’nde Brakiterapi yöntemiyle kanser tedavisi
YEREL HABERLER Bursa Şehir Hastanesi’nde Brakiterapi yöntemiyle ...
Sulu mazot yüzünden aracı bozuldu, hukuk mücadelesi başlattı
YEREL HABERLER Sulu mazot yüzünden aracı bozuldu, hukuk mücadelesi ...
(Özel) Bu eve giren türbeyle karşılaşıyor Evin içindeki türbeyi her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu eve giren türbeyle karşılaşıyor Evin ...
(Özel) Tencere alana Bodrum'da arsa vaad edilmişti...27 yıldır elinde makbuzu bir umut bekliyor Arsa vadiyle tencere alanlar, firma sahibinin ölmesiyle ortada kaldı Utandığından kimseye derdini bile anlatamadığını belirten arsazede, hakkını istiyor
YEREL HABERLER (Özel) Tencere alana Bodrum'da arsa vaad edilmişti... ...
İkazlara kulak asmayan sürücüler ocak söndürdü Yollar kan gölü, Türkiye genelinde 3 ayda 394 kişi hayatını kaybetti Bursa'daki kazalarda 3 ayda 20 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İkazlara kulak asmayan sürücüler ocak söndürdü Yollar ...
BUÜ’ye TEKNOFEST desteği
YEREL HABERLER BUÜ’ye TEKNOFEST desteği
Başkan Işık: “Sosyal yardımlarımızla hayata köprü kuruyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Işık: “Sosyal yardımlarımızla hayata köprü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.