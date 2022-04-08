Bursaspor şut çalıştı

Uzmanlar açıkladı: Putin savaşı bitirmek için o tarihi bekliyor

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugünkü antrenmanda şut çalışması gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu pas pres ile devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.