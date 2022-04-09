Meyve bahçeleri fotoğraf stüdyosuna döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meyve bahçeleri fotoğraf stüdyosuna döndü

İHA

Meyve bahçeleri fotoğraf stüdyosuna döndü

Bursa ovasında çiçek açan meyve bahçeleri görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar muhteşem manzara eşliğinde fotoğraf çekinmek için meyve bahçelerine akın etti.
Nisan ayının gelmesiyle birlikte Bursa ovasındaki şeftali ağaçları içek açtı. Pembe renkte çiçek açan şeftali ağaçları Bursa ovasını renk cümbüşüne döndürdü. Şeftali ağaçları açtığı renkli çiçeklerle harika görüntüler ortaya çıkartırken muhteşem manzara eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar şeftali bahçelerinde durarak bol bol fotoğraf çekindi. Adeta doğal bir fotoğraf stüdyosunun oluştuğu bahçeler ziyaret edenlere harika görüntüler sunuyor.
Yoldan geçerken muhteşem manzaraya kayıksız kalamadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Her baharda şeftali ağaçları çiçek açar ortaya harika görüntüler çıkıyor. Bizde yoldan geçerken bu muhteşem manzaraya kayıtsız kalamadık aracımızı durdurup fotoğraf çektirmek istedik. İnsan bu güzellikler içinde huzur buluyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Miras' cinayetine indirimsiz ömür boyu ve 5 yıl hapis
YEREL HABERLER 'Miras' cinayetine indirimsiz ömür boyu ve 5 yıl ...
Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına ...
Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 ...
Kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı: 'Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum' dedi
YEREL HABERLER Kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı: 'Beni ...
Bursaspor şut çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor şut çalıştı
İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Seçime birinci parti olma iddiasıyla hazırlanıyoruz
YEREL HABERLER İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Seçime birinci parti olma ...
Fetih coşkusu sempozyumla taçlandı Osmangazi’den “III. Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu” Dündar: “Sempozyumlarımız Sonucu 17 Kitap Kazandırdık”
YEREL HABERLER Fetih coşkusu sempozyumla taçlandı Osmangazi’den ...
Uludağ Elektrik'ten tüketici dostu uygulamalar
YEREL HABERLER Uludağ Elektrik'ten tüketici dostu uygulamalar
Osmangazi’de Fetih coşkusu başladı Şenlikler çerçevesinde Minyatür Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Osmangazi’de Fetih coşkusu başladı Şenlikler ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen saat bu okulda yapıldı Saati yapan öğretmen ve öğrenciler: "Cumhurbaşkanımıza hediye edileceğinden haberimiz yoktu, çok gururlandık"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen saat bu okulda ...
(Görüntülü) RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI&#039;NDA ULU CAMİİ DOLDU TAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) RAMAZANIN İLK CUMA NAMAZI'NDA ULU ...
Başkan Sertaslan Halk Büfeleri Ankara’da anlattı
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan Halk Büfeleri Ankara’da anlattı
Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı (2)
YEREL HABERLER Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki ...
"Fazla para almadığım için suçlanmak benim için şereftir" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su faturalarına katı atık bedelini eklemediği için Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından yapılan suç duyurusuna açıklık getirdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Bu suçlama benim için şereftir”
YEREL HABERLER "Fazla para almadığım için suçlanmak benim için ...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu açtı Ana Kucağı şimdi de Hürriyet’te
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi 19'ncu anaokulunu ...
Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan ...
Başkan Tanır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tanır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda ...
Yıldırım'da akıllı dönüşüm hız kesmiyor Yıldırım Belediyesi, doğru imar uygulaması ile değeri 15 milyon lira olan 3 dönümlük park alanını tek kuruş ödemeden ilçeye kazandırdı
YEREL HABERLER Yıldırım'da akıllı dönüşüm hız kesmiyor Yıldırım ...
Öğrenciler çevre bilinci kazandı
YEREL HABERLER Öğrenciler çevre bilinci kazandı
Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor’da moral iftarı verildi
YEREL HABERLER Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor’da moral iftarı ...
Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı
YEREL HABERLER Kuyumcuda altın bozduran kişiyi takip edip, elindeki ...
Başkan Taban 400 gençle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Taban 400 gençle iftarda buluştu
Doğru beslen kanseri yen
YEREL HABERLER Doğru beslen kanseri yen
Bursa Şehir Hastanesi’nde Brakiterapi yöntemiyle kanser tedavisi
YEREL HABERLER Bursa Şehir Hastanesi’nde Brakiterapi yöntemiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.