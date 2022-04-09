Hac müjdesi Suudi Arabistan hac ve umre kısıtlamalarını kaldırdı Tursab Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker: "Memnuniyet verici bir gelişme"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, Suudi Arabistan’ın umre ve hac ziyaretleri için ülkeye girişlerde PCR, aşı ve karantina şartını kaldırdığı söyledi.

İHA'ya konuşan Hasan Eker, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı’nın, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan'a girişlerine izin verileceği bilgisinin de kendilerine ulaştığını ifade etti.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, “Suudi Arabistan hac ve umre için kısıtlamalarını kaldırdı. Bu yıl için hac kararı çıktı. Suudi Arabistan bu yıl bir milyon hacı adayını kabul edecek. İki yıldır iş yapamayan hacumre acentalarımız için memnuniyet verici bir gelişme. Sektörümüz için hayırlı olsun” dedi.

Eker açıklamasının sonunda umre için de hac sonrasında iznin çıkacağını ve bu müjdeyi de Hac tarihine kadar vermeyi umduklarını sözlerine ekledi.

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