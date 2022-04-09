Bursaspor, Kocaelispor’u konuk edecek

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında yarın Kocaelispor’u konuk edecek. Yeşilbeyazlılar, kümede kalma adına maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Bursaspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Timsah Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak. İki takım arasındaki bu kritik müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Kemal Mavi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Batuhan Kolak olacak.



Bursaspor’un 28, Kocaelispor’un 33 puanı var

Kümede kalma savaşı veren her iki takım da geçen hafta kaybetti. Bursaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’ne 21 mağlup olurken, Kocaelispor sahasında Altınordu’ya 51 yenildi. 18. sırada bulunan Bursaspor’un 28, 17. basamakta yer alan Kocaelispor’un ise 33 puanı bulunuyor.

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