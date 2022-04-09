Son sözü ailesine başsağlığı dilemek oldu ama müebbetten kurtulamadı Miras yüzünden cinayete müebbet hapis cezası

Bursa'da miras nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şahıs, son sözü sorulduğunda öldürdüğü kişinin ailesine başsağlığı diledi. Mahkeme iyi hal indirimi yapmaksızın şahsı ömür boyu hapse mahkum etti.

Edinilen bilgiye göre, 16 Eylül 2020'de, Gürsu ilçesine bağlı İğdir Mahallesi'nde meydana geldi. Miras nedeniyle husumetli olan Abdulsamet Öner(21) ve Ekrem Çalım(75) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdulsamet Öner, yanında getirdiği tabanca ile önce Ekrem Çalım'a ardından da olaya müdahale eden, onun uzaktan akrabalarına ateş etti. Ekrem Çalım, Yunus Çiğhan, Cemil Tetik ve Mehmet Tutak kanlar içinde yere yığıldı. Abdulsamet Öner ise motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ekrem Çalım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Çiğhan, Tetik ve Tutak da ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerince daha sonra saklandığı evde suç aletiyle yakalanan Abdulsamet Öner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan Abdulsamet Öne'in karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Taraf avukatlarının da salonda hazır bulundu duruşmada, daha önce verdiği ifadesindeki "Bizim mallarımızın üzerine konmaya çalıştılar. Küfrettiler. Ölenin üzerinde sürekli silah taşıdığını biliyordum. Elini beline atınca, korkutmak amacıyla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" sözlerini hatırlatan Öner, son sözünde ise "Kahvenin önünde, milletin içinde küfretti. Bana zarar vereceğinden korktum. Küfretmeseydi de bu olay olmasaydı. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Ailesine başsağlığı diliyorum. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda, tutuklu sanık Abdulsamet Öner´e iyi hal indirimi uygulamaksızın, 'adam öldürme' suçundan ömür boyu, 'yaralama'dan ise 5 yıl hapis cezası verip, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

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