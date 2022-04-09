Bursa'da genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir parkta tartışan genç kızların kavgası amatör kameraya yansıdı.

Olay, Yunusemre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 genç kız, tartıştıkları 1 genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı. Kızlar, aldığı darbelerle yere düşen genç kıza tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Saldırgan genç kızlar, 1 erkek şahıs tarafından engellendi. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından uzaklaşan saldırganlar, polis ekiplerince aranıyor.

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