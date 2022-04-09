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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi’nde çocuklara ‘Tekne orucu iftarı’

İHA

İnegöl Belediyesi’nde çocuklara ‘Tekne orucu iftarı’

İnegöl Belediyesi, 610 yaş arası çocuklar için ‘Tekne Orucu İftarı’ düzenliyor. Çarşamba günü 12.30’da yapılacak tekne orucu iftarında Belediye Başkanı Alper Taban da çocuklarla bir araya gelecek ve çocuklar için farklı eğlencelerin yer aldığı bir iftar organizasyonu yapılacak.
Geçtiğimiz hafta 400 genç ile Gençlik İftarında bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, okulların da ara tatilde olacağı 13 Nisan Çarşamba Günü bu defa çocuklarla iftarda buluşacak. İnegöl Belediyesi, Anadolu’nun eski ve köklü geleneklerinden olan Tekne Orucu İftarı için hazırlıklara başladı.
Tekne orucu nedir?
Tekne Orucu; bütün gün oruç tutamayan küçük yaştaki çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi anlamına geliyor. Bu şekilde modelleme döneminde, çocuklar için alıştırma olması açısından çocuklara tekne orucu tutturulması da tavsiye ediliyor. Günün sadece bir kısmının oruçlu geçirildiği tekne orucu ile küçük çocukların aynı zamanda İslam dinini öğrenmeleri ve oruç tutmaya alışmaları da amaçlanıyor. Çocuklar, bu yöntemle isterlerse sabahtan öğleye kadar isterlerse öğleden akşama kadar tutabiliyor.
İnegöl Belediyesi, okullarında da ara tatilde olduğu 13 Nisan Çarşamba günü 12.30’da Kültürpark içi Belediye Spor Salonunda Tekne Orucu İftarı düzenliyor. Çocukların öğlen ezanıyla birlikte orucunu açacağı iftarda, Belediye Başkanı Alper Taban da çocuklarla birlikte olacak. Aynı zamanda farklı gösteri ve etkinliklerin yer alacağı program için kayıtlar bugün itibariyle alınmaya başladı. Kontenjanın sınırı olacağı iftara katılmak isteyen çocuklar için ailelerin hafta sonu Çözüm Merkezi, hafta içi ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne şahsen başvuru yapması gerekiyor. Başvurular Salı akşamı 17.00’a kadar yapılabilecek.
Tekne Orucu İftarı ile ilgili bir çağrı yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Sevgili çocuklarımızın oruç ile ilk tanıştığı yaşlarda, tekne orucu tutarak İslam dinini öğrenmelerine vesile olmak ve onlar bu duyguyu yaşarken bizzat yanlarında olmak adına renkli bir çocuk iftarı planladık. Ailelerimizden ricam, tekne orucu iftarına katılacak çocuklarla ilgili kayıt bırakmaları. İnşallah Çarşamba günü 12.30’da bir araya gelip öğlen ezanıyla birlikte çocuklarımızın tekne orucu iftarına hep birlikte şahitlik edeceğiz” dedi.

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