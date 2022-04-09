Frutti Extra Bursaspor’dan dikkat çeken bilet kampanyası

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Frutti Extra Bursaspor, futbol takımının Kocaelispor’la oynayacağı maça bilet alan taraftarların bu akşamki Bahçeşehir Koleji maçlarına ücretsiz gireceğini açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, dikkat çeken bir organizasyona imza attı. Yeşilbeyazlılar, futbol takımının yarın Kocaelispor’la oynayacağı karşılaşmanın biletini satın alan taraftarların bu akşam Frutti Extra BursasporBahçeşehir Koleji’ni ücretsiz izleyeceğini açıkladı.

Frutti Extra Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Futbol takımımızın Kocaelispor maçına bilet alan taraftarlarımızın biletleri, bugün oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçında da geçerli olacaktır. Taraftarlarımız futbol maçının biletleriyle, 205206215216309310323 ve 324 numaralı bloklara giriş yapabilirler.”

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