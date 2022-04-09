Aday sürücünün kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, direksiyon eğitimindeki aday sürücünün kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ile kızının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Hocaköy Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücü eğitmeni nezaretindeki aday sürücü Naci Eyvaz´ın (38) kullandığı 16 Y 8943 plakalı otomobil, Hocaköy yolundan çıkan Atilla Bostancı (55) yönetimindeki 16 KKV 27 plakalı motosiklete yandan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Bostancı ve arkasındaki kızı Şeyma Bostancı (24) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Atilla Bostancı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-04-09 17:06:28



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