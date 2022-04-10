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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kumar baskını; 8 kişiye 13 bin TL ceza

DHA

Bursa'da kumar baskını; 8 kişiye 13 bin TL ceza


İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, polis ekiplerince kumar oynanan 2 kıraathaneye yapılan baskında 8 kişiye toplam 12 bin 733 lira ceza kesildi, iş yeri sahibine işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi ile Kuruçeşme Mahallesi'ndeki iki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı. Masada bulunan oyun kağıtlarına ve paralara el koyan polis ekipleri, kumar oynadığı tespit edilen şüphelilere toplamda 12 bin 733 TL para cezası uyguladı. İş yeri sorumlularından H.E. aranması da olan M.Ş. hakkında `kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak´ suçundan işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-04-10 03:11:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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