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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nin acil servis ve yoğun bakım üniteleri yenileniyor

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nin acil servis ve yoğun bakım üniteleri yenileniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, hastanenin 2021 yılında toplam 1,5 milyon kişiye poliklinik hizmeti verdiğini açıkladı. Aynı yıl yaklaşık 25 bin ameliyat yapıldığını kaydeden Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, 45 bin vatandaşın da yatılı olarak sağlık hizmeti sağlandığını belirtti. Hastanenin acil servisi büyütülüp yenilenirken, yoğun bakım üniteleri de modern hale dönüştürülüyor. Ayrıca yeni kadın doğum ve çocuk hastanesinin ve organ nakil merkezinin temeli de atılacak.
Hastanedeki toplam yatak sayısının 900 olduğunu ifade eden Prof. Dr. Rıdvan Ali; “Bunların 800’ü klinik yatağıdır. 100’ü yoğun bakım yatağıdır. Yoğun bakımlarımızın da 43’ü çocuk, 57’si yetişkin vatandaşlar için hizmet vermektedir. 2019 yılında başhekimlik görevime geldiğim andan itibaren Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve ekimle birlikte tüm çalışmaları ve projeleri yeniden ele almış bulunmaktayız. 2022 yılının sonunda 3 aşamalı olan yoğun bakımlarımızın tadilatı bitmiş olacaktır. Birinci aşaması bitmiş yoğun bakımlarımızın tadilatı hızlandırılarak 23 aşamalarının birlikte yapılması düzeyine geçilmiştir. Şu anda yoğun bakımdaki 57 yetişkin yatağımız yakın zamanda 26’ya düşecektir. Yıl sonunda yoğun bakım yataklarımızı yenilemiş olacak ve yatak sayımızı 80’e çıkartacağız. 2023 yılının Ocak ayında ise toplam 100 olan yatak kapasitemiz 127’ye ulaşmış olacak” diye konuştu.
Acil servisin yatak kapasitesi 120’ye ulaşacak
Hastane Acil Servisi hakkında da bilgiler veren Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, yapılan düzenlemeler ve yeni alanların dâhil edilmesiyle birlikte Acil Servis alanının 540 metrekareden 2 bin metrekareye çıkacağını vurguladı. "Böylece acil servis kapasitenin 4 kat artması ile yeni acil servis yönetmeliğine uygun, oldukça fazla kapasiteli geniş bir alanda hizmet veren acil servise kavuşmuş olacağız" diyen Prof Ali sözlerini şöyle sürdürdü: "Son iki yıldır elimizi kolumuzu bağlayan pandemi şartlarına rağmen proje hızla ilerliyor. Projeyi hayata geçirmeden önce farklı hastanelerin acil servislerini gezdik, incelemeler yaptık, görüş alış verişlerinde bulunduk. Bunların hepsini özümseyerek çalışmaları başlattık. 2021 Ağustos ayında başladık. Projemizin 3’te 1’ini tamamladık. 2022’nin sonuna geldiğimizde bizim yoğun bakımlarımız da bitmiş olacak, Acil servisimiz de tamamen yenilenmiş olacak. Sadece Bursa için değil, çevre illerimiz için de önemli bir hizmeti hayata geçirmiş olacağız”
Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi’nin temeli 2023’te atılacak
BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması talimatı verilen Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi’nde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Hastane projesinin tamamlandığını ve kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacağını aktaran Prof. Dr. Rıdvan Ali; “Toplam 250 yatak kapasitesine sahip olan Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi’nde artık son aşamaya geldik. Proje bitti, ihaleye çıkmayı bekliyoruz. Ardından da bir aksilik olmazsa 2023’ün ilk 3 ayında hastanenin temelini atıyor olacağız. Hastane projesi, önceki dönem yöneticilerimiz tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmuş ve kendisi de hemen başlatılması talimatını vermiştir. İnşallah Ocak ayında temelini atıyor olacağız. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz, hem yatak kapasitemizi arttıracak hem de sağlık hizmeti verdiğimiz alanların yenilenmesine vesile olacak." şeklinde konuştu
Organ Nakli Merkez’inin temeli atılıyor
Prof. Dr. Rıdvan Ali; hayırsever İş İnsanı Hüseyin Akdemir tarafından yaptırılan 50 yataklı Hacı Akdemir Organ Nakli Merkezi binasının tüm proje aşamaları bittiğini ve 2 gün önce temel atılma aşamasına geçildiği ifade etti. Ali, Hacı akdemir Organ Nakli Merkezinin Bursa Uludağ Üniversitesi ve Hastanesine katma değerinin yüksek olacağını ve tüm Güney Marmara Bölgesine daha anlamlı bir şekilde hizmet vereceğini belirtti.
Prof Rıdvan Ali, başta hayırsever İş İnsanı Hüseyin Akdemir ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz olmak üzere, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Prof. Dr. Ekrem Kaya ve diğer emeği geçen herkese ekibimle birlikte teşekkür ediyorum” dedi.

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