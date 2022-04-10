'Mucize kediler', sahiplendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Mucize kediler', sahiplendirildi

DHA

'Mucize kediler', sahiplendirildi


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da el sanatları öğretmeninin, sokak köpeğinin saldırısı sonucu ölen hamile kedinin karnını açarak hayatlarını kurtardığı 3 yavru kedi, sahiplendirildi. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ´nin görevlileri "Mucize kediler buranın adeta maskotu olmuştu. Onları çok arıyoruz" dedi.
Olay, 22 Şubat'ta İnegöl Belediyesi'ne ait Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nin önünde meydana geldi. Hamile bir kedi, sokak köpeğinin saldırısında öldü. Olayı gören güvenlik görevlileri durumu, merkezde biçki ve dikiş kursu eğitimi veren, el sanatları öğretmenliği yapan hayvansever Ümmühan Özdemir Sivas'a haber verdi. Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince acil müdahale etti. Merkezin atölyesinde mesai arkadaşlarının yardımı ile ölen kedinin karnını açan Sivas, 3 yavruyu çıkarıp onlara kalp masajı yaptı. Zamana karşı yapılan müdahalenin ardından kurtulan yavrular, belediyeye ait Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne gönderildi. Yavrulara buradaki 'Altın' isimli kedi sütannelik yapmaya başladı. Altın, kendi 2 yavrusu ile birlikte 3 yavru kediyi de emzirdi. 
EMİN ELLERDELER
Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi´nde düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan ve sütanneleri tarafından emzirilen 3 yavru kediyi 3 hayvansever sahiplendi. Merkez Şefi Abdullah Altuner, kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yaşamlarını yeni yuvalarında geçireceklerini söyledi. Altuner, "Şubat ayı içerisinde Ümmühan hocamızın vefat eden annenin karnından aldığı 3 yavru hayata tutundu. `Altın´ isimli annenin sahiplendiği kedilerimiz büyüdü. Bu yavruları özellikle isteyen vatandaşlar vardı. Annesinden ayrılmalarını bekledik. 2 aylık olunca da sahiplendirdik. Şu an için kediler emin ellerde" dedi.  
Kedilere çok alıştıklarını söyleyen bakım merkezi görevlileri ise "Mucize kediler buranın adeta maskotu olmuştu. Onları çok arıyoruz" diye konuştu.  (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-04-10 10:31:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan ayında kalp hastaları da oruç tutabilir Oruç tutmak kalbi olumlu etkiliyor
YEREL HABERLER Ramazan ayında kalp hastaları da oruç tutabilir Oruç ...
Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nin acil servis ve yoğun bakım üniteleri yenileniyor
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nin acil servis ...
(Özel) Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
YEREL HABERLER (Özel) Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak
(Özel) Kadınlar köyden dünyaya bebek ihraç ediyor Engelli kız köyde bebek yapıp aile bütçesine katkıda bulunuyor
YEREL HABERLER (Özel) Kadınlar köyden dünyaya bebek ihraç ...
CİMER'i de kandırdılar...Ölüm saçan dereyi "tertemiz akıyor" diye raporladılar Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, vatandaşın CİMER'e yaptığı şikayet üzerine araştırma yaptı, temiz raporu verdi Ancak dereler halen zehirli akmaya devam ediyor, DOĞADER ise bu duruma tepki gösterdi
YEREL HABERLER CİMER'i de kandırdılar...Ölüm saçan dereyi "tertemiz ...
Belediyeler, hazineden verilen payı geri istiyor Başkan Erdem hazine arazilerinin satışından gelen payın kesilmesine isyan etti Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: "Gelirlerimiz budanıyor"
YEREL HABERLER Belediyeler, hazineden verilen payı geri ...
Bursa'da kumarbazlara suçüstü baskın : 10 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da kumarbazlara suçüstü baskın : 10 kişiye ...
Bursa'da kumar baskını; 8 kişiye 13 bin TL ceza
YEREL HABERLER Bursa'da kumar baskını; 8 kişiye 13 bin TL ceza
Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan sürpriz
YEREL HABERLER Uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan şaşırtan ...
Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 80-78
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 80-78
Bursaspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Fetih şenliklerine görkemli açılış Osmangazi’de ‘Fetih’ bayramı Binlerce kişi Saltanat Kkapı’dan Fetih Müzesi’ne yürüdü
YEREL HABERLER Fetih şenliklerine görkemli açılış Osmangazi’de ...
Aday sürücünün kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aday sürücünün kullandığı otomobille motosiklet ...
Memur-Sen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Sıdıka Aydın: "Aile ve iş hayatı uyumu olmazsa olmazımızdır"
YEREL HABERLER Memur-Sen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Sıdıka ...
Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada
Mütareke Evi 100’üncü yılına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mütareke Evi 100’üncü yılına hazırlanıyor
Bursa'da polis haftası coşkuyla kutlandı Vatandaşlar 10 Nisan Polis Haftası etkinliğine yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Bursa'da polis haftası coşkuyla kutlandı Vatandaşlar ...
Başkan Taban 3 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Taban 3 yılını değerlendirdi
Frutti Extra Bursaspor’dan dikkat çeken bilet kampanyası
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor’dan dikkat çeken bilet ...
İnegöl Belediyesi’nde çocuklara ‘Tekne orucu iftarı’
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nde çocuklara ‘Tekne orucu iftarı’
Yıldırım’da ramazanın güldüren yüzü
YEREL HABERLER Yıldırım’da ramazanın güldüren yüzü
Bursa’da ramazan gecelerinde tiyatro gösteri
YEREL HABERLER Bursa’da ramazan gecelerinde tiyatro gösteri
Gürsu Belediyesi genç istihdam hedefinde proje üretti
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi genç istihdam hedefinde proje üretti
III. Mehmed Osmangazi’de yad edildi
YEREL HABERLER III. Mehmed Osmangazi’de yad edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.