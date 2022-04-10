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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de ‘Muhtaç’ ilgiyle izlendi

İHA

Nilüfer’de ‘Muhtaç’ ilgiyle izlendi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Bir yönetmen, bir söyleşi” etkinliğinde izlenime sunulan Muhtaç adlı belgesel film büyük ilgi gördü. Türkiye’deki tarım ve gıda politikalarını anlatan filmde, Türk çiftçisinin son yıllarda çeşitli nedenlerde yaşadığı sıkıntılar da konu ediliyor.
Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen “Bir yönetmen, bir söyleşi” etkinliğinde Mehmet Emre Battal’ın yönetmenliğini yaptığı Muhtaç isimli belgesel film sinemaseverlerle buluştu. Konak Kültürevi’nde düzenlenen film gösterimine sanatseverlerin ilgisi büyüktü. Filmde, endüstriyel üretim ve hızlı tüketim dünyasında muhtaçlık ilişkisinin bağlamı, yerelden, üreticinin dünyasından anlatılıyor
1970’lerden bugüne kadar tarımın dönüşümünü, köyden kentlere göçle birlikte tarım alanlarının azalmasını ve toprağı işleyen üreticilerin sanayi kentlerinde işçileşmeye başlamasını anlatan belgesel filmde, Türk çiftçisinin son yıllarda kuraklık, yüksek girdi maliyetleri, ödenemeyen borçlar, pandemi gibi çeşitli nedenlerle yaşadığı sıkıntılar da konu ediliyor. Mehmet Emre Battal’ın yönettiği, yapımcılığını Yiğit Nalçacı’nın üstlendiği ve Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda finale kalan filmi, sanatseverler ilgiyle izledi. Film gösteriminin ardından yönetmen Mehmet Emre Battal ve yapımcı Yiğit Nalçacı’nın katılımı ile söyleşi düzenlendi.
Türkiye’de tarımın bitme noktasına geldiğine ve girdi maliyetlerinin hızla arttığına dikkat çeken yönetmen Mehmet Emre Battal, “Biz bu çekimlere 2020 yılında başladık. Bugün maliyetler çok daha fazla arttı. Biz bu yapımda durumu göstermek istedik. Şu an gelinen nokta iç açıcı değil. Bugün hem üretici hem de tüketici zor durumda. Girdi maliyetlerinin yüksekliği ve emeğin karşılığın alınamaması toprakların terk edilmesini hızlandırıyor. Girdilerin altından kalkamayan çiftçi, topraklarını satarak üretimi bırakıyor. Bu durum bölgelerdeki göçün artmasına da sebep oluyor” dedi.
Yapımcı Yiğit Nalçacı da çekimler sırasında Türk tarım sisteminin çürümüş hale geldiğini gördüklerini belirterek, “Bu belgeseli çekince gördük ki merkezi planlama çok önemli. Çiftçi ve tarım emekçileri, uzmanlar, merkezi planlama sistemi olmadıkça işlerin yoluna girmeyeceği düşüncesinde. Dışa bağımlı olursanız dünya genelinde oluşan olumsuz gündem sizi de derinden etkiliyor. Uygulanan ekonomik sistem herkesi derinden etkiliyor. Sorumlulardan çok sorunun çözümüne odaklanmalıyız. Çiftçiler kazanamayınca hedeflerini küçülterek üretimden çekiliyor. Her yıl yüzlerce binlerce dönüm toprak kaderine terk ediliyor. Tarım alanlarında fabrikalar yükseliyor ve o bölge insanı düşük maaşla sosyal güvence için oralarda çalışmak zorunda kalıyor. Eskiden ürettiğiyle kazanan çiftçi yatırım yaparken, bugün geçim mücadelesi veriyor. Özetle çiftçi de tüketici de mutlu değil” diye konuştu.
Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Tuğçe Savaş ile Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nalçacı ve Battal’a katılımları için teşekkür etti.

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