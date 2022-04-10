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Erbakan Malkoç, Tomurcuk Oto´nun Genel Müdürü Yasin Tomucuk´u ziyaret etti

DHA

Erbakan Malkoç, Tomurcuk Oto´nun Genel Müdürü Yasin Tomucuk´u ziyaret etti


BURSA, (DHA) Tomurcuk Otomotiv´in Genel Müdür´ü Yasin Tomurcuk´un davetiyle Bursa´ya otomobil dönüşüm sektörünün duayenlerinden Erbakan Malkoç, 17´nci Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi´nde (EMSAZ) yaptığı konuşmadan sonra Tomurcuk´u ziyaret etti. Bursa´nın otomotiv konusunda Türkiye´nin önde gelen illeri arasında yer aldığını söyleyen Malkoç, "Yasin Tomucuk´u Avrupa standartlarında servis hizmeti verdiği için tebrik ediyorum. Tomurcuk, vizyonu ve çalışmalarıyla sektörün tüm bileşenlerine örnek teşkil ediyor" dedi.Bursa Uludağ Üniversitesi, Uludağ Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen, 17´nci Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi (EMSAZ) Türkiye´nin önemli sanayici ve girişimcilerini ağırladı. Üniversite kampüsü içindeki Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi´nde gerçekleştirilen zirvede otomobil dönüşüm sektörünün duayenlerinden DizaynVip Group Kurucu Başkanı Erbakan Malkoç, gençlerle bir araya geldi. Öğrencilere deneyimlerini anlatarak tavsiyelerde bulunan Malkoç, büyük ilgi gördü.Zirvede yaptığı konuşmada, gençler arasında girişimcilik ekosistemini yaygınlaştırmak istediğini vurgulayan Malkoç, ilerlemenin ve çağın ötesine geçmenin ancak teknolojik dönüşümle mümkün olduğunu kaydetti. Zirvenin ardından Malkoç, Tomurcuk Oto´yu da ziyaret etti. Vizyoner bakış açısının önemine vurgu yapan Malkoç, "Burada, Avrupa standartlarında servis hizmeti veren bir işletme görmek beni gururlandırdı. Kardeşim gibi gördüğüm Yasin Tomurcuk, Tomurcuk Oto´nun 40 yıllık birikimini değere dönüştürme vizyonuna sahip olduğu için bu başarıyı yakalamıştır. Ülkemiz adına örnek teşkil ederek, sektör için yol haritası belirlemesini temenni ediyorum" dedi."TOMURCUK OTO´DA TECRÜBE, GELECEK VİZYONU İLE DEĞERE DÖNÜŞMÜŞ"Tomurcuk ile sektörel konular hakkında fikir alışverişinde bulunan ve tüm personelle sohbet eden Malkoç, "Bursa adına önemli bir değer olan Tomurcuk Oto´ya gerçekleştirdiğim ziyarette gördüm ki, burada dünya standartları yakalamış. Müşteri memnuniyetini önceleyen anlayışla, çalışmalarını dikkatle yürüten ve kardeşim olarak gördüğüm Yasin Tomurcuk, burada 40 yılı aşkın süredir biriken tecrübeyi gelecek vizyonuyla değere dönüştürmeyi başarmış. Benim başarıdaki temel ilkelerim olan kalite, teknoloji ve tasarımın Tomurcuk Oto´da doğru ve sorunsuz işletildiğini gördüm. Başarılı işletmeye ve Yasin Tomurcuk´a nice 40 yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı. "ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ İSTEĞİM `VATAN İÇİN´ ÜRETMEKTİ"Şirketin dünden bugüne gösterdiği gelişimi ve hedefleri hakkında konuşan Malkoç, DizaynVip markasının otomotivde `tayloring´ kavramını ortaya çıkardığını söyledi. Malkoç, "Biz kişiye özel tasarım ürettik. Eşsiz, `ono of one´ bir takım elbise isteyen terzisine gider, kimsede olmayan bir otomobile sahip olmak isteyen de bize gelir. 20 yılı aşan tecrübemizle, 10 bin metrekarelik fabrikamızda, 100´ün üzerinde profesyonel üretici kadroyla çalışıyorum. Tamamen kendi ürünlerimizi üretip yurtdışına kilogramını bin 100 dolara satıyoruz. Bu ülkemizin ihracat karnesi için de oldukça önemli. Şirketimizin tasarım anlayışı benzersiz ve zamansız olmak. Her işimizde daha önce yapılmamışı yapıyor, araçları zaman ve mekandan bağımsız olarak tasarlıyoruz. Böylece kişiye özel olana sahip olma lüksünü garanti altına alıyoruz. Türkiye´den çıkacak ve dünyada tanıtan bir marka yaratmak istiyorum. Şu anda da menşei Türkiye olan ve tüm dünyayı hayrete düşürecek bir tasarım için çalışıyorum.150 milyon dolarlık bir yatırımdan söz ediyorum. Ülkemiz için katma değer üretmek kadar mutluluk verici bir şey olamaz çünkü çocukluğumdan beri isteğim, `vatan için´ üretmekti. Şükürler olsun ki bunu başarıyoruz" dedi. Malkoç, gençlere hayal kurup çok çalışırlarsa başarılı olacaklarını söyledi. DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa / Merkez DHA
2022-04-10 11:51:09

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