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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TESİAD Genel Başkanı Cüneyt Dizdar’dan lojistik açıklaması

İHA

TESİAD Genel Başkanı Cüneyt Dizdar’dan lojistik açıklaması

TESİAD Genel Başkanı Cüneyt Dizdar; "Ürettiğini ihraç eden bir ülke olarak doğrudan nakliyat sorunlarımızı hızla aşmamız ve serbest ticaret anlaşmalarımızın daha işlevsel hale getirilmesi için gerekli adımları hükümet nezdinde atmamız, milli ekonomimiz açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ve uluslararası kamuoyu tarafından konulan ambargolar, uluslararası ticaretin önemini ve kurallarını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'nin uluslararası düzeyde çok sayıda ülke ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları da bu süreçte farklı bir önem kazandı. Bu alanda son dönemde yaşanan sorunları ve pandemi sonrasında pazar sıkıntısı dışında lojistik sorunların yaşandığını ifade eden Tekstil Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TESİAD) Genel Başkanı Cüneyt Dizdar; "Ülkemiz son 20 yıllık üretim başarıları ile güçlü bir kalkınma süreci yaşamaktadır. Dünyaya, 'Türkiye' markası ile ürünlerini ihraç eden ülkemizin önündeki engellerin ardın sıra kalkmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza ve yetkililer ile milletvekillerimize öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bugün, ülkemiz onlarca ülke ile çok çeşitli sektörlerde ihracat yapmakta ve ithalat oranımız hızla aşağı çekilmektedir. Tekstil sektörünün önemli kentlerinden olan Bursa, ülkemizin de bu alandaki dinamolarının başında gelmektedir. Son dönemde Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin çok çeşitli şehirlerinden üreticilerimizin, sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın doğrudan ihracat sıkıntıları yaşadığını duymaktayız. Malezya başta olmak üzere birçok ülke ile ilgili yaşanan sorunların aşılması için Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm Bakanlıklarımız ile Milletvekillerimizi göreve davet ediyoruz. Ürettiğini ihraç eden bir ülke olarak doğrudan nakliyat sorunlarımızı hızla aşmamız ve serbest ticaret anlaşmalarımızın daha işlevsel hale getirilmesi için gerekli adımları hükümet nezdinde atmamız milli ekonomimiz açısından hayati önem taşımaktadır Tekstil sektörü bugün milyonlarca insanın istihdam edildiği dev bir sektör olmasının ötesinde kentimizin ve ülkemizin en değerli ihracat kapısıdır. Bu hususta sektör temsilcilerinin ve beraberinde diğer sektör temsilcilerinin de sorunlarının ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz. Sanayicilerimiz ve iş insanlarımızın ile üreticilerimizin gözü kulağı Bakanlarımız ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da” diye konuştu.
Ticaret ve Sanayi Odaları sessiz kalmamalı
Türkiye'nin uluslararası gücünün ana nedeninin üretim ve ihracat ürünleri olduğunu ifade eden TESİAD Genel Başkanı Cüneyt Dizdar; "Ürettiğimiz ürünleri en kısa yollarla doğrudan ihraç ettiğimiz ülkelere satamazsak ve ulaştıramazsak artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle sektörlerimiz daha fazla zor durumda kalacak. Bugün tekstil sanayicilerinin ve iş insanlarının gündeminde olan doğrudan nakliyat kuralları sorunu aslında onlarca sektörümüzü etkilemektedir. Ticaret ve Sanayi Odalarımız ile ilgili komite ve konseylerimiz doğrudan nakliyat sorunlarına sessiz kalmamalıdır. Ankara'da lobi faaliyetleri hızlandırılmalı ve en kısa süre içerisinde tekstil sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerimizin yaşadığı serbest ticaret anlaşmalarının ihlali ve akabinde ortaya çıkan doğrudan nakliyat kurallarının işlevselliğinin yitirilmesi süreci sonlandırılmalıdır" dedi.
TESİAD Genel Başkanı Cüneyt Dizdar ayrıca konunun hem Ticaret Bakanlığı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olacaklarını ifade etti.

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