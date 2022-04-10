Yıldırım Belediyesi’nden Millet Mahallesi’ne yeni park müjdesi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Yıldırım’daki yeşil alan varlığını ‘1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine emin adımlarla yürüyoruz.”

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Yıldırım’ın çehresini değiştirecek çalışmalar çerçevesinde; 3 yıl içinde Balaban Mesire Alanı’nı hazır hale getiren, Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran ve Cumalıkızık Mesire Alanı’nın ihalesini gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ayrıca ilçeye 16 adet park kazandırdı ve 29 parkı sil baştan yeniledi. Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi’ne yeni park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Millet Mahallesi’ne değer katacak ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ‘Millet Çevre Yolu Altı Parkı’ 2 bin 200 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek olup bünyesinde kauçuk zeminli çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, spor alanı bulunacak. Yıldırımlıların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, nüfus açısından Bursa’nın en yoğun bölgesi. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz” dedi.

1,5 Milyon metrekare hedefine adım adım

Yıldırım’daki yeşil alan varlığını ‘1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemizde Vakıf Bera Kent Parkı’nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Balaban Mesire Alanı’nda çalışmalarımızı tamamladık. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geriden bıraktığımız 3 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 16 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 29 parkımızı da sil baştan yeniledik. 4 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yıldırım’ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız” diye konuştu.

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