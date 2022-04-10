Hem tünek, hem de yem deposu

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Mudanya Halitpaşa Mahallesinde bulunan Samanyolu parkındaki ağaçlarda tünek şeklindeki yem depoları çevrede oturanların ilgisini çekti.

Mahallenin çocukları bodur ağaçlara kendi elleriyle yaptıkları tüneklerde aynı zamanda kuşlar karınlarını doyuruyor. İpin ucuna bağlanmış rulo kartonların üzerine sürülen tatlı ve üzerine yapıştırılmış kuş yemlerinden meydana geliyor. Bodur ağaçların dallarına asılan rulolara kuşlar rağbet ederek iki günde bitirdi.

Hayvan sevgisinin tezahürü olan bu girişimci çocukları tebrik eden çevredeki komşular kendilerinden yardım isterlerse seve seve yardım edeceklerini söyledi.

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