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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüferli şampiyonlar kupalarını aldı

İHA

Nilüferli şampiyonlar kupalarını aldı

Voleybol Sezonu’nda büyük başarı gösteren Nilüfer Belediyespor altyapı takımları düzenlenen törende ödüllerini aldı.
20212022 Voleybol Sezonu Bursa İli Altyapılar Kupa ve Madalya Töreni Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda yapıldı. Sezonda 3 şampiyonluk, 1 ikincilik alan Nilüfer Belediyespor altyapı takımları başarıları ile törene damga vurdu. Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz “Bursa olarak altyapılarda oldukça yüksek bir katılımla sezonu tamamladık. Başarılı olan takımlarımızdan Türkiye Şampiyonası’nda iyi dereceler bekliyoruz” diyerek, tüm takımları kutladı.
Nilüfer Belediyespor Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar takımları oynadıkları 11 maçın tamamını kazanarak namağlup Bursa Şampiyonu olmuş, Nilüfer Belediyespor’un diğer altyapı takımı Küçük Kızlar da oynadıkları 12 maçın 11’ni kazanarak şampiyonluklarını ilan etmişlerdi. Midi Kızlar Takımı da oynadığı 6 maçın 3’ünü kazanarak Bursa ikincisi oldu. Kendilerine her türlü imkanı sağlayan Nilüfer Belediyespor ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür eden, Nilüfer Belediyespor Voleybol Altyapılar Sorumlusu Taylan Ekici, amaçlarının Türkiye şampiyonalarında Bursa ve Nilüfer’i en iyi şekilde temsil etmek olduğunu, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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