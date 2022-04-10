Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yaşı kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Mudanya’da da törenlerle kutlandı. İlk tören Mudanya iskele meydanında ki Atatürk anıtında yapıldı.

Törende Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gaziler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, STK ve vatandaşlar katıldı. Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, Atatürk Anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Tomar, polislik mesleğinin önemini vurgulayarak, halkın huzur ve güven ortamını sağlamak için teşkilatın 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti. Tomar, polisin suçların önlenmesinde halk desteği olmadan başarılı olunamayacağını söyledi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak bu çerçevede bir çok proje ortaya koyduklarını ifade eden Tomar, bu projelerde de halkın olumlu desteğini aldıklarını ve bu sebeple başarılı olduklarını vurguladı. Kaymakam Ayhan Terzi ziyaret edilerek çalışmalarında karşılıklı başarılar diledi. Mudanya'da ikamet eden Şehit aileleriyle gaziler ziyaret edildi.

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