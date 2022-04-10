Bursa'da derbi gerginliği

Bursa'da derbi gerginliğiMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın taraftarları arasında olaylar yaşandı. Birbirlerine taş, sopa ve meşaleler atan taraftarlar, polis ekiplerinin müdahalesiyle ara sokaklara kaçarak dağıldı.
Spor toto Süper Ligi'nin 32'nci haftasında karşılaşan Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Dumlupınar Mahallesinde iki takım taraftarı karşı karşıya geldi. Üniversite öğrencilerinin yoğunlukla kaldığı mahallede taraftarlar birbirlerine taş, sopa ve meşalelerle saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. bölgeye gelen pollis ekiplerinin müdahalesiyle taraftarlar ara sokaklara kaçarak dağıldı.
Olaylarda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafların tekrar karşılaşmaması için mahallede önlem aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarlar arası gerginlikler cep telefonu görüntüleri
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-04-10 22:37:29
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