Mustafa Er: "Yukarısı ile makas kapandı, her maça talibiz"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Yukarısıyla makas kapandı, her maça talibiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor karşısında 21'lik galibiyet alan Bursaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Er, her maça talip olduklarını belirterek yukarısı ile makasın kapandığını ifade etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Er, "Kazandığımız için son derece mutluyuz. Kendi seyircimizin önünde hedefimiz zaten galibiyetti. Maça hedeflediğimiz ve planladığımız şekilde iyi başladık. Çok rahat skoru arttırabilirdik. Son şutlarda çok iyi değildik. 30. dakikadan sonra oyunu rakibe verdik. İlk kaleyi bulan şut talihsiz bir şekilde gol oldu. İkinci yarıya daha baskılı başlayacağımızı devre arasında konuştuk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok daha sakin kalmamız gerekirdi. Çok daha pas yaparak boşluklar bulabilirdik. Bu da tabi ki bulunduğumuz konumdan alakalı. Gerginlik var ve bunu oyuncularımızın üzerinden almaya çalışıyoruz. Bugün kazanmak çok ama çok önemliydi. Başardığımız için mutluyum. Taraftar agresifti ve bu da sahaya iyi yansıdı. Yukarıyla makas kapandı. Her maça talibiz. Ciddi anlamda bir ivmelenme, dayanışma ve inanmışlık var. Bunu sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. İki galibiyet üst üste alırsak önümüz tamamen açılacak. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi net bir şekilde biliyoruz" diye konuştu.

