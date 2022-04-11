Meteorolojiden son dakika uyarısı Bursa için sarı uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarı vererek vatandaşları kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı.

Pazartesi günü 05.00'dan gece 23.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zamanla 800 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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