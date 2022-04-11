Çiçek açan meyve ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Bursa'da baharın gelmesiyle birlikte çiçek açan meyve bahçeleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dron ile görüntülenen meyve bahçeleri, vatandaşlar tarafından fotoğraf çekinmek için en uğrak mekan oldu.

Nisan ayının gelmesiyle birlikte Yenişehir ve İznik ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı. Pembe ve beyaz renkte çiçek açan meyve ağaçları, Bursa ovasını renk cümbüşüne döndürdü. Açan renkli çiçeklerle harika görüntüler ortaya çıkaran muhteşem manzara eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, meyve ağaçlarının arasında kayboldu.

Kartpostallık görüntüler fotoğraf sanatçısı Ömer Turan tarafından dron ile görüntülendi.

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