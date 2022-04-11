Bursa’da seyir halindeki kurye dengesini kaybederek yere düştü

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Bursa’da seyir halindeki kurye sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. Yaralı motokurye sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıparmak Caddesi istikametinden Cemal Nadir Caddesi istikametine giden giden kurye, motosiklet üstündeki dengesini kaybederek yere düştü. Yaralı sürücünün yardımına ilk önce çevredekiler koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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