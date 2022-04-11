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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçek oldu Aldığı ikinci el otomobil kabusu oldu

İHA

Rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçek oldu Aldığı ikinci el otomobil kabusu oldu

Bursa'da otomobil pazarından ikinci el araç alan Talip Çetin, hayatının şokunu yaşadı. Satıcıdan güneş yanıklarından dolayı komple boyalı olmak kaydıyla aldığı aracın ağır hasar kayıtlı olduğunu gördüğü rüyaların ardından yaptırdığı ekspertiz raporuyla öğrenen Çetin, "Rüyamda arabayı aldığım kişilerin benimle dalga geçtiklerini görüyordum rüyalarım maalesef doğru çıktı" dedi.
Bursa'da yaşayan Talip Çetin, kısa bir süre öne araç almaya karar verdi. Bunun üzerine Nilüfer Oto Pazarı'na giden Çetin, 2010 model bir araç beğendi ve araç sahibinden otomobil hakkında bilgi almak istedi. Çetin'in iddiasına göre araç sahibi B.U. kendisine 2 yıl önce aldığı ekspertiz raporunu gösterdi ve aracın 1 parça değişeni, güneş yanığı olduğu için de aracı komple boyattığını söyledi. Bunun üzerine Çetin, araç satıcısıyla 102 bin 500 liraya el sıkıştı. Satın alma işleminden sonra rüyasında aracın tavanının ekleme olduğunu ve kendisiyle dalga geçildiğini gören Çetin, soluğu otomobil ekspertizinin yanında aldı. Otomobilin 6 parça değişeni ve tavanın başka bir araçtan ekleme yapıldığını öğrenen Çetin, büyük bir şok yaşadı.

"Bana ekspertiz raporunu gösterdi"
Talip Çetin, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ben 2 hafta önce 2010 model olan aracı Nilüfer Oto Pazarı'ndan satıcının sözüne güvenerek aldım. Bu aracın sahibi bana ekspertiz raporlarını gösterdi ve sadece değişenin sağ arka kapı olduğunu söyledi. Daha sonra test sürüşü gerçekleştirdik. Her şey hoşumuza gidince 102 bin 500 liraya anlaştık."

Gördüğü kabusu yaşadı
Rüyasında kendisiyle dalga geçtiklerini iddia eden Çetin, "Normalde 2010 model bir aracın herhangi bir kapısı açık olduğunda ikaz lambası yanar fakat benim aracım ön kapılar açıkken bu ikazı vermiyor. 2 gündür üst üste rüyalarımda sürekli benimle, nasıl? parçaları güzel ekledik mi? gibi cümlelerle dalga geçildiğini gördüm. Ben de bunun üzerine aracımı bugün ekspertize getirdim. Aracın değişmeyen tek parçası sahibiymiş" diye konuştu.
Telefonla B.U.'yu arayan Talip Çetin, ikinci şoku da aldığı cevap karşısında aldı. Öyle bir kazayı yapmadığını belirten B.U., '10 gün önce aldığın arabayı o hale senin getirmediğin ne malum' deyince Çetin'in dünyası başına yıkıldı.
Çetin, konuyla ilgili yasal takibi başlatacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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