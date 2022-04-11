Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kalite onayı

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, her yıl büyük bir titizlikle yapılan ‘Sağlıkta Kalite Standartları' denetiminden başarıyla geçerek, önceki dönemlere göre kalite puanını yükseltti.

2015 yılında, 252 yatak kapasiteli olarak bölgeye hizmet vermeye başlayan hastane, geçen 7 yıl içinde yapılan denetimlerde tarihinin en yüksek puanını alarak tekrarlanması zor bir başarıya imza attı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen ‘Sağlıkta Kalite Standartları’ konulu denetim çalışmalarının sonuçları belli oldu.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı’na bağlı görevliler, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde 24 Mart’ta doküman ve uygulama bazlı denetimler yürüttü.

Acil servisten ameliyathanelere, sağlık ünitelerinden laboratuvar, poliklinik ve idari birimlere kadar her bölümün değerlendirildiği denetlemede, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi 97.03 puan aldı.

600 personeliyle başarılı bir sınav veren hastane, bu sonuçla önümüzdeki yıl yapılacak denetlemeden muaf tutuldu.

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