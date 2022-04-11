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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı

İHA

Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbeden genç kız ve kardeşi polis ekiplerince yakalandı.
Olay, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. F.Ç. (19) ve kardeşi A.Ç. (14), tartıştıkları İ.G.'ye (17) tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
Polis ekipleri, genç kızı darbeden abla ve kardeşini tespit edip yakaladılar.
Gözaltına alınan F.Ç. (19) ve kardeşi A.Ç. (14) sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheli kardeşlerden F.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla, A.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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