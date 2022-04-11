Uludağ´a nisan karı

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Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-TÜRKİYE´nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ´a kar yağdı. Sabaha karşı başlayan yağışla karın kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ´da, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ´da sabaha karşı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Kar kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ´da, hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. 17 Aralık´ta açılan kış sezonunun 3 Nisan´da kapandığı beyaz cennette, kayak pistleri ise boş kaldı.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Uludağ´da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN

2022-04-11 13:13:34



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