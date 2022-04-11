Osmangazi’den 650 yıllık gelenek Fetih Şenlikleri’nde Gezek Gecesi

Osmangazi Belediyesi, bu yıl 17.’sini gerçekleştirdiği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde ilk defa şehrin 650 yıllık geleneği olan ‘Gezek Gecesi’ düzenledi.

Yansıttığı tarihi değerlere uygun çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen Gezek Gecesi’ne; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu’nun yanı sıra Yeşil Bursa Sevgi Gezeği Başkanı Mehmet Örnekal, dernek üyelerinden Mehmet Karadağ, Gezeği yöneten Cenap Ali Gençoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Fetih Şenlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz Gezek Gecesi’nin en önemli simgelerinden biri olan Gezek fenerini, bu yıl ilk defa Osmangazi’de yakmanın mutluluğu içerisindeyiz. 650 yıldır şehrimize ait olan ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesinde yer alan bu değerli gelenek, bizlere adeta yeni bir soluk getirdi. Kısacası tazelendik. Müzik dostlarımızı buluşturan gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bursa’nın asırlık geleneklerinden olan gecede farklı meslek gruplarındaki insanlar ile saz ve söz üstatları bir araya gelirken, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserleri hep bir ağızdan seslendirilirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı Gezek sonunda sahnelenen Zeybek gösterisi ise vatandaşları mest etti.

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