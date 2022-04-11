Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı Çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Büyükorhan ilçesi Kınık köyünde meydana geldi. Kınık'tan Büyükorhan'a seyir halinde olan 16 NIS 94 plakalı otomobilin sürücüsü B.A., karşı yönden gelen plakasız motosiklet sürücüsü M.Ç. ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kafasını otomobilin camına çarptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü M.Ç., olay yerine çağrılan ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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