Ziyafet sofrası Yıldırımlıları kahkahaya boğdu

Yıldırım Belediyesi’nin ramazan etkinliklerinde Yıldırımlılarla buluşturduğu ‘Ziyafet Sofrası’ tiyatro gösterisi, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Yıldırım Belediyesi, ilçede kültür sanat etkinliklerini desteklemeye ve sanatın çok daha geniş bir tabana yayılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde birbirinden önemli konukları vatandaşlarla buluşturan Yıldırım Belediyesi, ‘Ziyafet Sofrası’ tiyatro ekibini Yıldırım’da ağırladı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tek perdelik komedi tiyatro oyununda kahkahalar hava uçuşurken, gösteri izleyenlerden tam not aldı. Ziyafet Sofrası tiyatro oyunu, soğuk bir kış gününde Üsküdar’da yolu Hüdayi Dergâhına karnını doyurmak için gelen Ahmet ve Mehmet’in manevi bir ziyafetle karşılaşmaları ile yeni bir hayatı tanımasını konu alıyor. Ön yargılar ve çekinceler; yılların verdiği alışkanlıklar, bilgisizlikle birleşince iki arkadaşın yaşadıkları büyük değişimi anlatan tek perdelik komedi oyununun yönetmenliğini Osman Doğan yaparken; oyuncular Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan, İsmail Emre Biliciler ve Osman Doğan, oyun boyunca sergiledikleri performansla izleyicileri ayakta alkışlattı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Medeniyetimizin ve güzel ülkemizin fikir ile düşünce hayatına katkı yapan tüm değerlerimizi Yıldırımlı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.