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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de Ramazan coşkusu doyasıya yaşanacak

İHA

Karacabey’de Ramazan coşkusu doyasıya yaşanacak

Karacabey Belediyesi iki yıllık pandemi sürecinde verilen ardından, bu yıl coşkulu bir Ramazan etkinliği için hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet Alanında 17 Nisan’da başlayacak iftar sonrası programları 8 gün boyunca sürecek. Cumhuriyet Alanında Ramazan’a özel yapılan led ışıklandırmalar büyük beğeni toplarken, Başkan Özkan tüm Karacabeylileri etkinliklere davet etti.
Karacabey Belediyesi hazırladığı Ramazan programında, Karacabeylilere Ramazan coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor.
Ramazan’a özel ışıklandırılan Cumhuriyet Alanında 8 gün sürecek etkinliklerde, her akşam iftar sonrası farklı aktiviteler Karacabeylilerle buluşacak.
17 Nisan Pazar akşamı başlayacak iftar sonrası programları çerçevesinde Sanatçı Aytek Önal’ın Karagöz oyunu, Grup Çelebi ilahi konseri, gölge oyunları, illüzyon gösterileri, meddah gösterileri, tiyatro, çocuklar için geleneksel yarışmalar ile İkizler’in ‘Ramazan özel konseri’ etkinliklerde yer alacak.
23 Nisan Çocuk Bayramı Cumhuriyet alanında
Karacabey’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri de bu yıl Ramazan’la birleştirilirken, çocuklar için coşkulu bir program hazırlanıyor.
Bu çerçevede, 14 Eylül Orta Okulu Müzik Öğretmeni Irmak Erdoğan yönetimindeki ilçe okullarının da yer aldığı Çocuk Korosu, halk konseri gerçekleştirecek. Müziğe yetenekli çocuklardan oluşan koronun, ilçede büyük ses getirmesi bekleniyor.
Hayati İnanç Karacabeylilerle buluşacak
Öte yandan, katıldığı programlarda anlatımlarıyla büyük beğeni toplayan ünlü Yazar Hayati İnanç da Ramazan etkinlikleri çerçevesinde 19 Nisan Salı günü Karacabeylilerle buluşacak.
‘Can veren Pervaneler’ başlığı altında ‘Hayata Şiirden Bakmak’ programını Karacabey’de icra edecek olan İnanç, Ramazan programının gözde konukları arasında.
Etkinlikler, İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan Ramazan sohbeti ilahi dinletisi ve kuran tilaveti ile 24 Nisan’da son bulacak.
Çocuklara özel atölyeler
Ayrıca Karacabey Belediyesi, 8 günlük program boyunca Ramazana özel açılacak platformlarda çocuklar için iki farklı atölye çalışması ile ücretsiz yiyecek ikramı vermeye hazırlanıyor. Atölye çalışmalarında yüz boyama, sokak oyunları, davul yapımı, ramazan feneri yapımı gibi birçok alanda çocukların becerilerini olumlu yönde geliştirmeye yönelik kurslar, öğreticiler eşliğinde çocuklarla buluşacak.
Başkan Özkan’dan etkinliklere davet
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada tüm Karacabeylileri Ramazan coşkusuna ortak olmaya çağırırken, “Karacabey’de unutulmayacak bir Ramazan geleneğini başlatmayı düşünüyoruz. Bunun için Cumhuriyet Meydanını ışıklandırdık ve bu, halkımız tarafından çokça beğeni topladı. 17 Nisan’da başlayacak ve 24 Nisan’da bitecek etkinlikler, iftardan sonra Cumhuriyet Alanında vatandaşlarımızla buluşacak. Çocuklu ailelerin de özellikle bu eğlencelere katılmasını tavsiye ediyoruz. Sadece eğlence değil çeşitli yetenek geliştirme atölyeleri, eğlenceli ve öğretici oyunlar ve gösteriler de onlar için sahne alacak” dedi.

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