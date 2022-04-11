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Bursa’da bir hafta arayla 2 bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı Pahalı bisikletleri gözüne kestirip çalıyor

İHA

Bursa’da bir hafta arayla 2 bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı Pahalı bisikletleri gözüne kestirip çalıyor

Bursa’da apartmanlara giren kimliği belirsiz şüphelinin, bir hafta arayla 2 bisikleti çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'nın Kestel ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki apartmanlara giren bir kişi, apartmanın 6. katındaki bisikleti çalıp kaçtı. Bir hafta arayla Kestel TOKİ konutlarından 2 bisiklet çalan hırsız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Apartmanda keşif yaparak pahalı olan bisikletleri gözüne kestirip çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Bisikletlerinin çalındığını fark eden aileler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından bisikleti çalan şüphelinin eşkalini belirledi. Polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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