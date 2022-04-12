Bursa'da İslam Dininden etkilenen Moldovyalı aile Müslüman oldu

Bursa’da Moldovyalı bir kadın, internette araştırıp bilgi edindiği İslam dininden etkilenerek 3 oğluyla birlikte Müslüman oldu. Deniz ismini alan anne ve oğulları Kelimei şehadet getirerek Müslüman oldu. Moldovyalı anne duygusal anlar yaşadı.

İznik'te Moldovyalı aile internette gördüğü İslam dininden etkilendi. 40 yaşındaki Natalia Nicolae Deniz, oğulları 5 yaşındaki Robert Mustafa, 9 yaşındaki Antrian Yusuf, 11 yaşındaki Nikolas ise Ömer isimlerini aldıktan sonra Kelimei Şehadet getirerek Müslüman oldular.

İlçe merkezinde bulunan Eşrefzade Camisi'nde Müslüman olan ve ismini değiştiren anne Natalia'nın mutluluğu görülmeye değerdi. İznik Müftüsü Üzeyir Yavaş İslam dini ile ilgili temel bilgilerin bulunduğu çeşitli kitaplar, çocuklara da oyuncaklar hediye etti.

3 çocuğuyla birlikte Müslüman olan anne Deniz Nicolae, ''4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik’e yerleştim. Allah izin verirse bayramdan sonra çocuklarımın sünnetini de yaptıracağım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Çok mutluyum, duyguluyum. İnternetten araştırdım, anladım ki tek hak din İslam bu dünyada. Vesile olan herkese teşekkür ederim'' dedi.

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