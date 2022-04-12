Nilüfer'de su kesintisi

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BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesinti uygulayacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi ve civarında 12 Nisan Salı günü saat 17.00'ye kadar yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

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