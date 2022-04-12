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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı 4 sporcuya milli davet

İHA

Bursalı 4 sporcuya milli davet

Dünya Kupası 12 ve Solvakya Piestany Yarışları’na hazırlanacak Durgun Su Kano Aday Milli Takımı belirlenirken, kadroya Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden 4 sporcu davet edildi.
Sporcuların performansları Milli Takım Antrenörü Andrei Shantrovic ve Federasyon Teknik Kurulu’nca değerlendirilirken, aday milli takım kamplarına davet edilen sporcuların listesi belirlendi. 10 Nisan 2022 Pazar günü başlayan ve 30 Nisan 2022 tarihine kadar Muğla Köyceğiz’de gerçekleştirilecek aday milli takım kampında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Bedirhan Çıktay, Emircan Ayaklı, Simge Kaya ve Tuğçe Taylak yer alacak.
Kamplar sonunda yapılacak değerlendirmelerde uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek milli takım sporcuları belirlenecek.

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