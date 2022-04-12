Başkan Yılmaz, görev başındaki polislerle iftar açtı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçede görev yapan polis memurları ile düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçede görev yapan polis memurları için iftar programı düzenledi. Düzenlenen iftar programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Volkan Şen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ve polis memurları katıldı. Emniyet mensuplarıyla bir araya gelen heyet, polis memurlarıyla sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Türk Polis Teşkilatının 177’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Emniyet teşkilatımız, 24 saat çalışan bir yapı. Ülkemizin güvenliği için çalışan Türk Polis Teşkilatı’mızın 177’nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Yıldırım Belediyesi olarak birçok noktada emniyet teşkilatımızla ortak çalışmalar yapıyoruz. Teşkilatımızla iyi bir sinerji oluşturduk. Emniyet teşkilatımızın bu gayretine ve fedakârlığına katkı sunmak adına Yıldırım Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Görevleri başında şehit olan polis kardeşlerimize Allah’tan rahmet; gazilerimize de uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Polis teşkilatımız doğal afetlerden asayiş olaylarına kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veren bir teşkilat. Dolayısıyla hayatımızın her alanına dokunan bir teşkilat. Bu açıdan kamu düzeninin oluşması açısından büyük önem arz ediyor. Bir ülke için iki önemli şey vardır. Özgürlük ve güvenlik. Özgür olabilmek için önce güvende hissetmek lazım. Güvenlik hizmetini yerine getiren bütün teşkilatımızı tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar görevi başında şehit olan şehitlerimizi rahmetle anıyorum” sözlerini kullandı. Öte yandan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a kendilerini emniyet teşkilatı ile iftar sofrasında buluşturdukları için teşekkür eden Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, “Şüphesiz polis teşkilatımız 177 yıldır ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, huzuruna katkı sağlayan en önemli teşkilatlarımızdan bir tanesi. Hiç kuşku yok ki güvenlik devletimizin en önemli konusu iç ve dış güvenlik. İç ve dış güvenlik olmadan bir devletten söz etmek mümkün değil. Polisimiz, askerimiz bu görevi en güzel şekilde icra ediyor. İlçemizde huzur, güven, dayanışma ve beraberlik ortamı içerisinde yaşamamızı sağlayan polis teşkilatımızın 177’nci yıl dönümünü kutluyorum ve değerli Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a da bizleri bu iftar sofrasında bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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