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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sancak bölgesinde Büyükşehir’le iftar bereketi

İHA

Sancak bölgesinde Büyükşehir’le iftar bereketi

Sırbistan’ın Sancak bölgesindeki Tutin şehrinde yaşayan Müslüman Boşnaklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Bursa’da bu sene Ramazan ayı özlenen tüm güzellikleriyle yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Balkan coğrafyasında düzenlediği programlarla soydaşlarımıza da Ramazan ayının manevi iklimini hissettiriyor. Sırbistan’ın Novi Pazar ve Tuti, Kosova’nın Mamuşa, Makedonya’nın Üsküp, Yunanistan’ın Gümülcine ve Bulgaristan’ın Kırcaali şehirlerinde iftar ve sahur programları organize eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, yardımlaşma ayı Ramazan’da Balkan coğrafyasında bambaşka bir iklim oluşturdu.
Program çerçevesinde ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin ve Osman Mesten, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Sırbistan Fahri Konsolosu Zarif Alp ve AK Parti yöneticileriyle birlikte Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol’u makamında ziyaret etti. Türkiye ve Balkan coğrafyasında yaşanan konuların ele alındığı ziyaretin sonunda; Başkan Aktaş tarafından, Başkonsolos Başol’a ipek tablo hediye edildi.
Daha sonra Tutin şehrine geçen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, Tutin Belediye Başkanı Salih Hot’u makamında ziyaret etti. Bölge Milletvekili Selma Kucevic ve yerel yöneticilerin de yer aldığı ziyarette, iki şehir arasında yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu.
Ziyaretlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekiler, Tutin şehrinde düzenlenen iftar programına katıldı. Soydaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programı öncesinde, Boşnak gençler tarafından ilahiler okundu. Ezanın okunmasıyla yüzlerce kişi, oruçlarını hep birlikte açarak dua etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan’ın bereketini paylaşmak ve birlik ile beraberliği pekiştirmek için Balkan coğrafyasına geldiklerini söyledi. Tüm Müslümanların Ramazanı şerifini tebrik eden Başkan Aktaş, pandemi etkilerinin azalmasıyla özlenen Ramazan’ın maneviyatına tekrar kavuştuklarını ve aynı sofraları paylaşabildiklerini dile getirdi. Sırbistan’daki gönül coğrafyasında dostlarla birlikte iftar yapmanın ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatan Başkan Alinur Aktaş, “Sizlere Türkiye’den, özellikle Bursamızdan baki selamlar getirdik. Ramazan ayı dışında hangi zaman diliminde gelirsek gelelim, bugünkü gibi coşkulu ve heyecanlı olamazdık. Bizler birbirimize gerekliyiz. Allah, bu ayın hürmetine birlik ve beraberliğimizi artırsın. Türkiye, 84 milyon nüfuslu çok güçlü bir ülkedir. Güçlü bir liderimiz var. Bizim için Sancak Bölgesi çok önemli. Bizim için Balkan coğrafyası çok önemli. TİKA marifetiyle yapılan çalışmalar var. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de elimizden geleni yapacağız. Yaşasın, birlik ve beraberliğimiz. Rabbim ibadetlerimizi kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.
Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, iftar programının ardından teravih namazını kılmak üzere Tutin Sultan Fatih Camii’ne geçerek soydaşlarımızla hasret giderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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