Minibüsün kamyonete iki kez çarptığı kaza kamerada; 4 yaralı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs, önünde giden kamyonete 3 saniye arayla iki kez çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Bursa´dan İnegöl yönüne giden Milyaz Dursunov (34) yönetimindeki 16 ACJ 392 plakalı minibüs, önünde giden Raşit Şimşek (40) yönetimindeki 16 KJP 94 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru giden minibüs, hızlanıp 3 saniye sonra kamyonete bir kez daha çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Dursunov ve Şimşek ile kamyonetteki Murat Polat (28) ve Yavuz Arslan (34) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki farklı açıdan kaydedilen görüntülerde minibüsün kamyonete çarptıktan sonra, önce geriye savrulduğu ardından bir kez daha çarptığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-04-12 16:29:31



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