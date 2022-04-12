Büro Memur-Sen temsilcileri iftarda buluştu

Büro MemurSen Bursa Şubesi, iftar yemeğinde sendika üyelerini buluştu.

Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Vekili Ahmet Kızıl, MemurSen Bursa il Temsilcisi Gökhan Yünkül, MemurSen'e bağlı sendikaların Şube Başkanları, Kurum İdari Amirleri ve üyeler yemekte buluştu. Yemekte konuşan Büro MemurSen Bursa Şube Başkanı Eyyup Akbulut, "Salgının bitmesine yakın normalleşmenin başlaması ile sosyal ve kültürel etkinliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ailelerimize, onların çocuklarına yönelik bir çok etkinliğe imza attık. Her daim yanımızda olan bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İftar programının akabinde Büro MemurSen Bursa Şubesi İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

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