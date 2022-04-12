Gemlik’te 150 işçi sendikadan istifa etti

Gemlik’te bulunan Gemport Limanı'nda yetkili olan sendikanın yönetiminden memnun olmayan ve bu nedenle 4 arkadaşının işten çıkarıldığını öne süren 150 işçi sendikadan istifa etti.



Gemlik'te bulunan Gemport Limanı'nda yetkili olan Limanİş Sendikası yönetimi tarafından dört işçinin işten çıkartıldığı iddia edildi. Bunun üzerine arkadaşlarının işten çıkarmalarına ve yıllardır devam eden sendika temsilcisini beğenmeyen 150 işçi, Limanİş sendikasından istifa etti. İşçiler, farklı sendikanın yetkilendirilmesinin ve işten çıkarılan arkadaşlarının işe geri alınmasını istiyorlar. Sendikadan dolayı çıkarılan işçiler de konuyu yargıya taşıdı.

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