İnegöl hayvan pazarında hazırlıklar başladı

İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hem Hayvan Pazarı kotra ihale tarihini belirlemek hem de bu süreçte alınacak tedbirler, yapılacak uygulamalarla ilgili istişarelerde bulunmak üzere konuyla ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi, Temmuz ayında kutlayacağımız Kurban Bayramı öncesi İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında alınacak tedbirler, yapılacak uygulamalar ve pazarın kotra ihalesinin tarihinin belirlenmesi için istişare toplantısı düzenledi. İnegöl Belediyesi uhdesinde konuyla ilgili kurumlar; İlçe Tarım Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ve Durmuş Aydın da hazır bulundu.

Kotra ihalesi 18 Mayıs’ta

Yapılan istişareler neticesinde hayvan pazarının kotra ihalesinin 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 10.00’da yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda Kurban Bayramı sürecinde hayvan pazarıyla ilgili alınacak tedbirler, kurumların konuyla ilgili fikirleri, burada sağlanacak hizmetler ele alındı. Ayrıca sıkı tedbirler ile bu yıl pazarda hizmet kalitesinin arttırılmasının sağlanması, kurbanlık satıcıları için de daha iyi hizmet sunulması konuları görüşüldü.

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