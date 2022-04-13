Bursa, 23 Nisan coşkusuna hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa, 23 Nisan coşkusuna hazır

İHA

Bursa, 23 Nisan coşkusuna hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için çocuklara yönelik çok özel bir program hazırladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sebebiyle 2 senedir 23 Nisan coşkusunu tam anlamıyla yaşamayan ilkokul öğrencileri için bu sene doyasıya eğlenebilecekleri bir program organize etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ temalı programda; çocuk sineması gösterimi, sanat atölyeleri, drama atölyesi, resim atölyesi ve müzik dinletileri gibi faaliyetlerle yüzlerce çocuk aynı ortamda keyifli vakit geçirmek imkanı bulacak. ‘Büyükşehir Çocuk ve Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde 1921 Nisan tarihleri arasında yapılacak programlara ilk ve orta öğretim düzeyinde yaklaşık 350 öğrencinin katılması beklenirken, çocukların 23 Nisan’ı bu sene şenlik havasında kutlaması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım ‘Atık Dönüşüm Timi’ görev başında
YEREL HABERLER Yıldırım ‘Atık Dönüşüm Timi’ görev başında
İnegöl hayvan pazarında hazırlıklar başladı
YEREL HABERLER İnegöl hayvan pazarında hazırlıklar başladı
Sait Faik ödülü sahibi yazarlar Sait Faik’i anlattı
YEREL HABERLER Sait Faik ödülü sahibi yazarlar Sait Faik’i anlattı
Bursa’da ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor
YEREL HABERLER Bursa’da ramazan etkinlikleri renkli görüntülere ...
(Özel) Sahurda şok...3 kişi gelip otomobilini böyle çaldılar Sahur yapmak için eve geldi, döndüğünde arabasının çalındığını gördü Güvenlik kamerasını takmadılar aracı 1 dakikada çaldılar
YEREL HABERLER (Özel) Sahurda şok...3 kişi gelip otomobilini böyle ...
Uludağ’da ayı ile köpeğin boğuşması kameralarda
YEREL HABERLER Uludağ’da ayı ile köpeğin boğuşması kameralarda
Gemlik’te 150 işçi sendikadan istifa etti
YEREL HABERLER Gemlik’te 150 işçi sendikadan istifa etti
Başkan Türkyılmaz'dan Başkan Alinur Aktaş'a çağrı
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz'dan Başkan Alinur Aktaş'a çağrı
TOFAŞ - Lenovo Tenerife: 73-74
YEREL HABERLER TOFAŞ - Lenovo Tenerife: 73-74
Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü
Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç şarampole uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç ...
Büro Memur-Sen temsilcileri iftarda buluştu
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen temsilcileri iftarda buluştu
Dünyaca ünlü ekonomistten okul kütüphanesine büyük destek
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü ekonomistten okul kütüphanesine büyük ...
AFAD Başkanı Sezer gönüllülerle buluştu
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Sezer gönüllülerle buluştu
Gürsu'da Ramazan'ın birliktelik rüzgarı esiyor
YEREL HABERLER Gürsu'da Ramazan'ın birliktelik rüzgarı esiyor
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Ders çalışmak öğrencilerden iftar ve sahur belediyeden
YEREL HABERLER Ders çalışmak öğrencilerden iftar ve sahur ...
Minibüsün kamyonete iki kez çarptığı kaza kamerada; 4 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsün kamyonete iki kez çarptığı kaza kamerada; 4 ...
Minibüsün kamyonete çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsün kamyonete çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Metruk binalar yıkılıyor mahalleler nefes alıyor
YEREL HABERLER Metruk binalar yıkılıyor mahalleler nefes alıyor
Sancak bölgesinde Büyükşehir’le iftar bereketi
YEREL HABERLER Sancak bölgesinde Büyükşehir’le iftar bereketi
Osmangazi’den Türk dünyasını buluşturan atölye 'Bursa’nın Fethi ve Tarihi Mirası' tuvallerde
YEREL HABERLER Osmangazi’den Türk dünyasını buluşturan ...
Veteriner Elif, iyileştirdiği yavru köpek ile annesini yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Veteriner Elif, iyileştirdiği yavru köpek ile ...
Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.