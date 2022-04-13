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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kathleen Doyle WBNA için Amerika’ya gitti

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kathleen Doyle WBNA için Amerika’ya gitti

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kathleen Doyle WBNA için Amerika’ya gitti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren ve ilk kez mücadele ettiği ligde playoff hedefine ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sergilediği performansın karşılığını alırken, takımın oyuncuları da sergiledikleri performansla göz doldurdu. Bursa’ya 15 yıl sonra Kadınlar Basketbol Süper Ligi heyecanı yaşatan Büyükşehir Belediyespor, oyuncularının başarılı performansıyla da ayrı bir gurur yaşadı.Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı oyuncuları Merve Arı ve Duygu Özen, A Milli Kadın Basketbol Milli Takım kadrosuna çağrılırken, son olarak Kathleen Doyle da WNBA’de forma giyebilmek için ter dökecek.Bursa’nın İncileri’ninbaşarılı oyun kurucusu,son olarak Galatasaray ile İstanbul’da oynanan karşılaşmada forma giyerken, WNBA için Amerika’ya gitti.
WNBA’in geçen sezonki şampiyonu Chicago SKY’ın14 oyuncunun yer alacağı eğitimlerine katılacak Doyle, burada başarılı bir kamp dönemi geçirip WNBA kadrosunda yer almaya çalışacak. 2020 WNBA Draftı'nın ikinci turundaIowa Üniversitesi'nden Indiana Fever tarafından draft edilen 23 yaşındaki KahtleenDoyle,Bursa Büyükşehir Belediyespor formasıyla HerbalifeNutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 24 maçta forma giyerken 369 sayı üretti. 103 ribaunt, 108 asist, 8 blok, 56 top çalma ve 408 verimlilik puanıyla oynadı.23 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 13 sayı, 2 ribaunt, 9 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi. Doyle, Benet Academy'de iki kez eyalet şampiyonu oldu ve 2020'de yılın en iyi oyuncusu seçildi. 23 yaşındaki Doyle, 2020 sezonunda Fever ile 18 maçta forma giydi ve maç başına 8,5 dakikada 1,5 sayı ve 1,1 asist ortalamaları tutturdu.

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