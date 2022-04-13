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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de 78 can dost sıcak yuvaya kavuşturuldu

İHA

Osmangazi’de 78 can dost sıcak yuvaya kavuşturuldu

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nin pandemi döneminin ardından yeniden kapılarını hayvan ziyaretçilere açmasıyla birlikte hayvan sahiplenme sayısında ciddi bir artış yaşandı. 2022 yılının ilk 3 ayında 78 can dost sahiplendirilerek yeni yuvalara kavuşturuldu.
Pandemi dolayısıyla uzun bir süre ziyaretçilere kapalı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2022 yılının başında kapılarını yeniden hayvan severlere açtı. Barınağı ziyaret eden hayvan severler, can dostları ile bir araya gelme ve vakit geçirme fırsatı bulurken, sahiplenilen hayvan sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri adına sokak hayvanlarına 14 yıldır kucak açan tesis, 2022 yılının ilk 3 ayında 53’ü köpek, 25’i kedi olmak üzere toplam 78 can dostu yeni bir yuvaya kavuşturdu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak sokak hayvanlarının sağlığı ve bakımı için ne gerekiyorsa yaptıklarını ancak hayvanlar için en güzelinin sıcak bir yuvaya kavuşmak olduğunu ifade etti. Hayvan severleri pet shoplardan satın almak yerine barınaklardan ücretsiz hayvan sahiplenmeye davet eden Başkan Dündar, “Barınağa gelen vatandaşlarımıza hayvan sahibi olabilmeleri için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Sahiplendirme aşamasından sonra da hayvanların bakım ve tedavileri konusunda da vatandaşlarımıza destek veriyoruz” dedi.

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