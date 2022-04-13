Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Uludağ'da çöpleri karıştırırken gördüğü ayıları görüntülemek isterken, birinin üzerine yönelmesiyle zor anlar yaşayan kişiyi, gezdirmeye çıkardığı 2 çoban köpeği kurtardı. Köpeklerin ayının önüne atlayıp, sahibini koruduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıalan mevkiinde önceki gece köpekleriyle gezen bir kişi, çöpleri karıştıran üç ayıyı görünce cep telefonuyla görüntülemek istedi. Bu sırada ayılardan biri aniden kendisini görüntüleyen kişinin üzerine yöneldi. Zor anlar yaşayan kişiyi, yanında bulunan ve ayının önüne geçen iki çoban köpeği saldırıdan kurtardı. Köpekler, boğuştukları ayıyı uzaklaştırmayı başarırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-04-13 12:35:31



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