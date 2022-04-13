Renault Group, yeni nesil Mitsubishi Colt’un Bursa’da üretileceğini duyurdu

Türkiye’de 52 yıldır faaliyetlerini sürdüren Renault Group, ara vermeden devam ettiği yatırımlarına yeni nesil şehir otomobili Mitsubishi Colt’un Bursa’da üretimini de ekliyor. Renault Group Türkiye CEO’su ve OyakRenault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, “Yatırımlarımıza Türkiye’ye duyduğumuz sarsılmaz güven doğrultusunda ara vermeden devam edeceğiz. Yeni duyurumuz, bu kararlılığımızın somut bir göstergesidir” dedi.

Yeni nesil COLT, tıpkı Clio modelinde olduğu gibi RenaultNissanMitsubishi İttifakı’nın modüler CMFB platformunda üretilecek. Yeni araç 2023’ün 4. çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak. RenaultNissanMitsubishi İttifakı’nın “kazankazan” felsefesine dayalı işbirliği stratejisi ve Renault Group’un Oyak Grubu ile 52 yıldır süregelen köklü ortaklığı, Yeni Nesil Mitsubishi Colt’un OyakRenault Bursa Fabrikası’nda üretilmesi kararı ile daha da güçleniyor.

Renault Group Türkiye CEO’su ve OyakRenault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Renault Group olarak 1969’dan bu yana Türkiye’de Oyak Grubu ortaklığında köklü ve başarılı bir şekilde ve 21 yıldan bu yana da sektör lideri sıfatıyla varlık göstermekteyiz. Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin yüzdü 80’ini ihraç eden OyakRenault Bursa Fabrikası Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3. sırada yer alıyor ve Türkiye’nin toplam ihracatına yıllık 2,3 milyar avroluk katkıda bulunuyor (2021 rakamı). 150’den fazla noktadan oluşan yaygın satış ve satış sonrası servis ağıyla Renault ve Dacia markalarının dağıtım faaliyetini yürüten Renault MAİS A.Ş., Türk otomotiv pazarına en geniş yelpazede ürün sunan şirketlerin başında geliyor. OyakRenault Bursa fabrikasında üretilen Clio ve Megane Sedan yıllardır tüketiciler tarafından en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığımız yatırımların toplamı 2 milyar avro seviyesinde bulunuyor. Yatırımlarımıza Türkiye’ye duyduğumuz sarsılmaz güven doğrultusunda ara vermeden devam edeceğiz. Yeni duyurumuz, bu kararlılığımızın somut bir göstergesidir” dedi.

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