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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı

İHA

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya 7,5 gram ağırlığında altın zincir, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren başka bir kuyumcuya 8.08 gram ağırlığındaki sahte altın zincirin satılması sonucu Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin, Ö.Y. (31), A.K. (37), A.K. (30) ve M.V. (25) olduğu tespit edilerek takibe alındı. Şüpheliler yine aynı şekilde başka bir kuyumcuya sahte altın satacakları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.V. ifadesinin ardından serbest kalırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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