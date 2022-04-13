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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkanlarda Büyükşehir’le ramazan buluşması

İHA

Balkanlarda Büyükşehir’le ramazan buluşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘dostluk ve kardeşlik ortamını tesis etmek için’ Sırbistan Sancak Bölgesi’ndeki Yeni Pazar şehrinde organize ettiği iftar programı, yüzlerce soydaşımızı aynı iftar sofralarında buluşturdu.
Bursa’da ramazan ayı tüm maneviyatıyla hissedilirken; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkan coğrafyasında soydaşlarımızla gönül birlikteliğimizin diri tutulması için bu ramazan ayında çeşitli bölgelerde iftar ve sahur programları düzenliyor. Yardımlaşma ayı olan ramazanda Balkan Müslümanlarıyla aynı iftar sofrasında buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sırbistan’ın Sancak Bölgesi Yeni Pazar şehrinde bir dizi ziyaretler yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programda ilk olarak Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin ve Osman Mesten, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Sırbistan Büyükelçisi Hami Aksoy, Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol, Sırbistan Fahri Konsolosu Zarif Alp ve AK Parti yöneticileriyle birlikte Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac’ı makamında ziyaret etti. Bölge Milletvekili Muammer Bacevac ve yerel yöneticilerin yer aldığı ziyarette, iki şehir arasında yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu. Sancak bölgesine olan ziyareti önemsediklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Bursa ve Yeni Pazar arasında ‘kardeş şehir’ anlaşması için süreci başlatacaklarını belirtti. Başkan Aktaş, ziyaret sonunda Nihat Bişevac’a ipek tablo hediye etti.
Daha sonra Boşnak Ulusal Konsey (BNV) Başkanı Jasmina Curic’i ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, bölgede yaşanan konular hakkında istişarelerde bulundu. Bursa’nın Balkan coğrafyasından çok fazla göç almış bir şehir olduğunu ve Balkanlarla özel bağı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, iki bölge arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ziyaret sonunda Başkan Aktaş tarafından Jasmina Curic’e ipek tablo hediye edilirken, Curic de Başkan Aktaş’a Sancak bölgesini anlatan kitap takdim etti.
Başkan Alinur Aktaş ve beraberindeki heyet, Yeni Pazar Halk Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret etti. Genel Müdür Şefadil Spahiç tarafından karşılanan heyet, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda Halk Sağlığı Merkezi’ne katkılarından dolayı Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp’e teşekkür plaketi verildi.
Daha sonra Türkiye Mezunları Derneği ve Türk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluşan Başkan Aktaş ve beraberindekiler, gençleri Bursa’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirtti.
Ziyaretlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekiler, Yeni Pazar şehrinde düzenlenen iftar programına katıldı. Müslüman Boşnakların yoğun ilgi gösterdiği iftar programı, gençler tarafından söylenen ilahiler ve sanat müziği programıyla başladı. Ezanın okunmasıyla salonu dolduran yüzlerce kişi, oruçlarını hep birlikte açarak dua etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazan ayını Sancak Bölgesi’nde yaşadıkları için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. İki günlük ziyarette çok güzel izlenimler ve dostluklar edindiklerini dile getiren Başkan Aktaş, kardeş şehir anlaşmasıyla iki şehir arasındaki ilişkilerin daha da artacağını söyledi. İftar programına katılan soydaşlara teşekkür eden Başkan Aktaş, “Allah, birlik ve beraberliğimizi artırsın. Dostluğumuzu daim kılsın. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, Sancak bölgesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Başkan Alinur Aktaş ve heyette bulunanlar, iftar programının ardından teravih namazını kılmak üzere Yeni Pazar Hacı Hurem Camii’ne geçerek Müslümanlarla hasret giderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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